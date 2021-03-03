Пять очагов коронавируса действуют в Псковской области

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Пять очагов коронавируса в данный момент действуют на территории Псковской области. Как сообщил губернатор Михаил Ведерников на совещании с медицинскими работниками, три из них относятся к системе здравоохранения.

Два очага выявлены в Великолукской межрайонной больнице. Вчера в Псковской области зафиксировали новый очаг в Центре специального образования Островского района.

Коронавирус в центре диагностирован у 5 детей и 1 воспитателя. На данный момент в учреждении проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, выявляется круг контактных лиц.