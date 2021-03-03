Коронавирус в Псковской области: последние данные на 3 марта

За минувшие сутки 92 человека заболели коронавирусом в Псковской области. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказал глава региона. Общее количество зараженных COVID-19 достигло 32 тысяч 276 человека.

Выздоровело от коронавируса за сутки 125 человек. За весь период пандемии с болезнью справились 21 тысяч 218 псковичей. На новую коронавирусную инфекцию обследовано 281 тысяча 516 человек, за сутки – 1 262 человека.

Еще два жителя Псковской области погибли от коронавируса. Количество погибших в регионе с момента начала объявления пандемии COVID-19 - 171 человек.

На данный момент в Псковской области действует пять очагов коронавируса. Вчера зафиксировали новый очаг в Центре специального образования Островского района. Кроме того на карантин по коронавирусу закрыли Насвинскую школу в Псковской области.