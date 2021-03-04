Студенты ПсковГУ и ВШЭ смогут получить двойные дипломы

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Сотрудничество ПсковГУ с ВШЭ позволило получить студентам двойные дипломы по окончанию обучения. Об этом сообщил проректор ВШЭ Сергей Рощин.

«В совместной образовательной программе предусмотрено, что ее выпускники получат два диплома: Псковского университета и Высшей школы экономики» – заключил Сергей Рощин в эфире ПАИ-live 4 марта.

По словам спикера, стать проводником в мир информации и научить правильно расставлять акценты, чтобы извлечь истину, может только грамотный учитель. Он остается важнейшей личностью в сопровождении человека в потоке огромного количества информации, а не просто транслятором знаний.