Великолучанка рассказала, как поймала выпавшего из окна малыша

ГТРК Псков

В среду, 3 марта, из окна пятиэтажки в Великих Луках выпал трёхлетний мальчик. Проходившая мимо женщина успела его поймать. Как это произошло, рассказала Любовь Алтынь съёмочной группе ГТРК "Псков".

«Смотрю — летит ребёнок, но я не поняла с какого этажа, он уже был посередине, мне оставалось чуть- чуть добежать, я через грядки через клумбы. И поймала его прям перед землёй, но он всё равно шлёпнулся о землю, но я его поймала. Но ему помогла сирень, куст он сломал, когда я его схватила, руки у меня в крови были, но я не поняла. Стала шарить глазами. На пятом этаже было открыто окно», - рассказала о произошедшем женщина.

По предварительным данным следствия, ребёнок залез на стоящий под окном диван, затем на подоконник и открыл окно. Инцидент произошёл, когда мать малыша ненадолго отошла из комнаты. Как сообщают врачи больницы, куда госпитализировали мальчика, сейчас его здоровью ребёнка ничего не угрожает.

«К нам был доставлен ребёнок в множественными ссадинами тела всего, скальпированной раной правой подмышечной области. Наши хирурги в экстренном порядке выполнили первичную хирургическую обработку раны. И на данный момент ребёнку ничего не угрожает», - сообщил заместитель главврача Великолукской Межрайонной больницы Вячеслов Чурсин.