Псковским родителям 11 марта расскажут, как подружить братьев и сестер

Фото из архива КП

В Пскове в офисе программы "Укрепления семьи" 11 марта в 18:00 пройдет бесплатная лекция для родителей «Братья и сёстры: Любовь и борьба или Возможно ли жить без ссор?». Об этом сообщается в сообществе программы в Вконтакте.

Ведущий встречи семейный психолог и терапевт Ирина Финаева. Во время лекции специалист ответит на насущные вопросы в воспитании братьев и сестёр: причины ссор между детьми и способы их разрешения, как родителям относиться к детским конфликтам, что делать с детскими драками.

На полуторачасовой встрече каждый желающий сможет задать вопрос специалисту.

Посещение лекции бесплатно по предварительной записи. Записаться на встречу можно по телефону 8(921) 215-85-88 или в группе программы «Укрепление семьи».