Уникальный парк «Россия – моя история» появится в Пскове в этом году

Фото Туристский информационный центр

О решении строительства парка «Россия – моя история» в Пскове рассказал губернатор области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«Россия – моя история» - это мультимедийная выставочная система, в которых панорамно изображена история нашей страны с времён её зарождения и до наших дней.

Уникальность этого объекта в том, что в нём используются современные технологии - мультимедийные карты, видеопроекция, интерактивные картины, декорации и многое другое.

Фото из архива КП

Как подчеркнул Михаил Ведерников, такие парки появляются обычно только в городах-миллионниках. Тот факт, что он появится в Пскове, является заслугой митрополита Псковского и Порховского Тихона.

«Конкурс разыгран, подрядчик определён. Будем стараться открыть его до конца года, если коронавирус не внесёт свои коррективы», – сообщил глава региона.

На строительство парка будет потрачено 500 миллионов рублей. Половина суммы поступит из резервного фонда Правительства Российской Федерации, а другая половина - из внебюджетных средств.