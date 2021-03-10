Иностранца приговорили к лишению свободы за оскорбление следователя и адвоката в Пскове

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К лишению свободы за мошенничество и оскорбление участников судебного процесса приговорили иностранного гражданина. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В мае прошлого года 38-летнему мужчине, обвиняемый в совершении мошенничества, выносили решение по продлению меры пресечения в виде заключения под стражу на один год. На судебном процессе иностранный гражданин неоднократно неприлично высказывался в адрес следователя органов внутренних дел и своего адвоката в грубой нецензурной форме.

По итогу слушания, суд назначил мужчине наказание в виде одного года и семи месяцев лишения свободы. Отбывать этот срок ему придется в исправительной колонии общего режима.