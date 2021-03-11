75 человек заразились коронавирусом за сутки в Псковской области

69 человек выздоровели от коронавируса в Псковской области

В Псковской области за минувшие сутки ещё 75 человек заразились коронавирусом. Об это в своём Instagram-аккаунте сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Всего за время пандемии в Пскове и области новой коронавирусной инфекцией заразились 32 906 человек. При этом выздоровело 21 884 человека. Из них за минувшие сутки от COVID-19 избавились 69 человек.

В Псковской области проведено 291 157 исследований на коронавирус, из них 1 263 за минувшие сутки. На данный момент в Псковской области остаются активными четыре вспышки коронавируса.