Снегопад и метель ожидаются 12 марта в Псковской области

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Завтра, 12 марта, в Псковской области ожидается облачная погода. В регион вернутся осадки в виде снега, местами пройдет метель. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Южный ветер иногда будет порывистый. Ночью температура воздуха опустится до - 10 и поднимется до - 5 градусов. Атмосферное давление понизится.

Синоптик псковского гидрометцентра рассказала, когда во Псков придет настоящая весна. А диетолог, специально для «Комсомольской правды в Пскове», рассказала, как восполнить витамины весной 2021 года.