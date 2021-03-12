Порывистый ветер и сильный снег обрушатся 12 марта на Псковскую область

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Сегодня, 12 марта, ожидается но неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«На территории Псковской области 12 марта ожидаются осадки в виде сильного снега, усиление южного ветра до 18-23 м/сек» - сообщают в ведомстве.

Температура по области днем будет колебаться в районе от -6 до -1 градусов. Атмосферное давление будет вновь ниже нормы.

Начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала, когда в регион вернётся весна.

Напоминаем:

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по номеру телефона "01". С мобильного необходимо набрать номер "112" или "101".