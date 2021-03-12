Автоклубы появятся во всех муниципалитетах Псковской области

ПАИ

Каждый муниципалитет Псковской области получит по автоклубу. Ежегодно будет закупаться по 8 таких объектов в рамках реализации нацпроекта «Культура», сообщила председатель регионального комитета по культуре Жанна Малышева в эфире проекта ПАИ-live.

Спикер отметила, что наш регион был инициатором реализации пилотного проекта по созданию автоклуба. Он представляет собой концертный комплекс под открытым небом, который имеет мобильную сценическую площадку, необходимое технологическое оборудование и даже посадочные места.

«Он имеет свой дизель-генератор, автономное подключение, позволяющее в любой местности, где нет вообще электричества, разворачивать деятельность этого автоклуба», - рассказала Жанна Малышева.

Министр культуры России Ольга Любимова высоко оценила результаты реализации проекта в Псковской области: «удовольствие работать в таком действительно современном и технологически оснащенном просто по высокому слову техники автоклубе»