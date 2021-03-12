Фудтраки в Пскове: уличная торговля нового формата появится в городе

Фото Анастасия Тарасова Фото: Анастасия ТАРАСОВА

В Пскове скоро появится новый формат уличной торговли - фудтраки. Об этом сообщило Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Фудтрак – это кафе-фургон с мобильной кухней быстрого обслуживания. Такой вид торговли сможет участвовать также в праздниках, ярмарках и выставках.

Администрация города уже решила вопрос о выделении специальных мест для размещения таких объектов. Появление фудтраков создаст новые рабочие места в городе и решит проблему быстрого питания для туристов.

Также новый вид торговли снизит порог входа на рынок малого бизнеса. Для работы такой точки владелец должен приобрести оборудование, отвечающее требованиям Роспотребнадзора. Стоит отметить, что алкоголь в фудтраках продавать будет нельзя.

За подробной информацией по данному вопросу следует обращаться в отдел потребительского рынка и услуг администрации города Пскова: 29-10-65 или 29-10-77.