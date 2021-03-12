Псковская область продолжит обеспечивать врачей квартирами

.

В 2021 году в регионе продолжится обеспечение квартирами врачей. Об этом в эфире ПАИ-live сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

Бюджет финансирования данных целей сохранен в объеме прошлого года, при этом губернаторам Псковской области решаются дополнительные решения по этим вопросам. Исходя из этого, Вера Емельянова пояснила, что бюджет может корректироваться. К примеру, если в регионе приедут новые специалисты, которые будут намерены остаться здесь жить.

«Сегодня, если такой врач приезжает, ему предоставляется жильё внаем, и мы этот вопрос решаем незамедлительно и, соответственно, принимаем меры к тому, чтобы обеспечить их стабильным жилищным фондом, который так необходим сегодня региону», - заявила первый вице-губернатор Вера Емельянова.

За прошлый год 17 квартир были приобретены для специалистов в разных районах области: Пскове, Великих Луках и Опочке.