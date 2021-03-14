Николай Валуев выловил на Чудском озере сома и несколько десятков окуней

Из Instagram-аккаунта Николая Валуева

Российский политический и спортивный деятель Николай Валуев приехал в Псков с рабочим визитом, но поездка не закончилась на этом, он нашел время и для отдыха. Своим уловом с Чудского озера он поделился в Instagram-аккаунте.

«Рыбалка на Чудском. Сегодня результаты есть. Выглянул Ярило, окунь активизировался», – поделился Николай Валуев.

В прекрасную погоду последнего дня Масленицы известный спортсмен и депутат отправился на рыбалку на Чудское озеро, где выловил большого сома и пару десятков радужных окуней.

Кстати, Псков недавно попал в тройку лучших городов для рыбалки этой зимой.