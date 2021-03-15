12 стендов в память о жертвах и героях войны установят на дорогах Псковской области

Информационные стенды установят вдоль псковских дорог

В память о жертвах и героях войны в рамках всероссийского проекта «Без срока давности» на дорогах Псковской области в 2021 году установят 12 информационных стендов. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе администрации региона, работа ведется по поручению губернатора региона Михаила Ведерникова.

Билборды планируется установить в срок до 1 мая 2021 года в местах, напрямую связанных с значимыми событиями военного времени. На них псковичам и гостям региона расскажут о памятных местах и о людях, которые внесли свой вклад в Великую Победу. Планируется также разместить на стендах QR-коды. Отсканировав их можно будет получить более подробную информацию об описанных событиях.

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова.

Среди мест, которые будут отмечены памятными знаками, — псковские деревни, в которых фашисты мучали, расстреливали и заживо сжигали тысячи женщин, детей, узников концлагерей и пленных. Кроме того, стенды расскажут псковичам о Героях Советского Союза, которые родились на Псковщине: Клавдии Назаровой, Матвее Кузьмине, Илье Коровине, Никандре Васильеве, Константине Будькове.