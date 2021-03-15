Когда ждать первых клещей весной 2021 в Пскове

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О том, когда ждать появления клещей в регионе, рассказали «Комсомольской правде в Пскове» в Центре гигиены и эпидемиологии Псковской области.

С наступлением весны и тепла всё живое начинает просыпаться от спячки в поисках пищи. Особую опасность для людей представляют клещи, так как они могут заразить человека очень серьёзными заболеваниями, преимущественно - клещевым энцефалитом, и болезнью Лайма.

По словам специалистов ЦГЭ, в году есть два пика наибольшей активности клещей - весной и осенью. В этом году начало активности клещей ожидается примерно в 20-ых числах марта. В это время они просыпаются от спячки и остаются очень энергичными до мая.