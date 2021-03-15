Будущим мамам Псковской области рассказали, как получить родовой сертификат

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О том, что такое родовой сертификат и как его получить в Псковской области, рассказал Фонд Детской Радости в своём Telegram-канале.

Родовой сертификат является частью национальной программы помощи будущим мамам. Благодаря ему больница, в которой наблюдается беременная, получает выплаты от Фонда социального страхования. Данный документ должен стимулировать врачей как можно бережней и качественней обслуживать пациенток.

Сертификат можно оформить в любой женской консультации независимо от места проживания или прописки. Документ будет действовать с 30-ой недели беременности и до исполнения малышу года.

Для оформления сертификата нужны только паспорт, полис ОМС и СНИЛС.