Спасший из воды двух подростков пскович: «Детей жалко!»

Кадр из видеоролика очевидцев

Поздним вечером в понедельник под лед реки Великой в Пскове провалились два подростка. На помощь пострадавшим бросился мужчина. Как он объяснил «Комсомольской правде в Пскове», действовал по «интуиции». Времени думать не было. Всю историю спасения снимали на камеру, предложительно, из окон областной больницы.

Проезжавший по берегу реки на велосипеде 41-летний пскович Андрей Стругин бросился к ним на помощь. Корреспонденту «Комсомольской правды в Пскове» он признался: «Дети, вот и вся интуиция. У меня дочке 6 лет, детей жалко!».

По словам очевидцев, после того, как из водного плена удалось вытащить подростка Максима, он убежал. На помощь в спасении второго мальчика бросился ещё один мужчина, как рассказал после Андрей Стругин: «Я не один был, мне мужчина помогал, к сожалению, я его имя и фамилию не спросил».

Прохожий в попытках помочь детям, сам угодил под лёд и Стругин помогал выбраться ему. Сперва мужчина попытался достать до тонущего ребенка с помощью велосипеда и дать возможность ему зацепиться за колесо. Но после тщетных попыток Андрей Стругин решился самостоятельно броситься к мальчику. Так удалось вытащить ребенка из полыньи.

После спасения, 11-летнего мальчика Егора обогрели в машине и передали в руки медикам. В тот самый вечер, когда двое подростков отправились гулять на Великую, по словам соседей, мать Егора ушла гулять и дома никого было.

Подробности произошедшего уточняются.