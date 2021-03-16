69-летний мужчина попал в больницу после пожара в Локнянском районе

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В Псковской области при пожаре в жилом доме пострадал 69-летний мужчина. Об этом сообщает telegram-канал «Псковская сводка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Псковской области.

Вчера около 12:04 в деревне Нивки Локнянского района начался пожар в частном доме. В результате возгорания сгорели кровля и крыльцо. Во время тушения дома пожарные спасли из дома 69-летнего мужчину. Кроме того они успели спасти от огня три хозяйственные постройки, две головы мелкого скота и пять домашних птиц.

Пострадавшего с ожогами второй и третьей степени доставили в Бежаницкую межрайонную больницу. Предположительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети в коридоре дома.