Зоозащитники спасли от голодной смерти более 30 брошенных под Опочкой собак

Скриншот из сюжета "ГТРК" Псков

В Псковской области зоозащитники спасли от голодной смерти 31 собаку. Питомцев на произвол судьбы бросила хозяйка приюта, в котором они жили раньше. Об этом сообщает ГТРК «Псков».

Елена Голошивец животных содержала в деревне Зябки Опочецкого района в приюте «Добрый дом для собак», но из-за постоянных ссор с соседями вынуждена была переехать в Красногородский район. После этого местные жители нашли одну из собак замерзающей в ельнике возле трассы. Животное спасли волонтёры, а через несколько дней получили сообщение и об остальных четвероногих.

Бывшая хозяйка животных рассказала, что в момент переезда между животными произошла сильная драка и все собаки разбежались. «Благо это было около Опочки. Это не в лесу было диком, глухом, если бы мне нужно было избавиться от собак, что, я не нашла бы подходящего места недалеко от Зябок? Народ узнал, помог — я им безумно благодарна», — объяснила ситуацию Елена Голошивец.

После произошедшего подопечных она забирать не стала. «Госпожа Голошивец сказала, что если мы сейчас не приедем и не вывезем этих собак, то она уезжает. У нее последний день выезда из этого дома. И все собаки останутся здесь», — отметила учредитель зоозащитной организации АНЗО «Жизнь» Эльвира Якунина.

В присутствии хозяйки зоозащитники забрали оставшихся в доме собак. По их словам, три десятка животных жили в ужасающем месте. «Это было страшно. Они [волонтеры - ред.] по щиколотку просто проваливались в фекалии, в мочу», — поделились волонтёры.

Скриншот из сюжета "ГТРК" Псков

Зоозащитники и некоторые местные жители уверены, что хозяйка приюта только делала вид, что спасает животных, но главной ее целью был заработок. «Собаки загрызали, просто рвали друг друга. То есть здесь была кровавая бойня постоянно, на протяжении всех лет, которые она здесь проживала», — заявила Эльвира Якунина.

Сейчас 31 собака, спасенная зоозащитниками от голодной смерти, находится в безопасности. Елена Голошивец заявила, что хочет их вернуть, но зоозащитники отдавать спасенных не намерены. Более того, они хотят изъять еще восемь четвероногих, которых женщина увезла с собой в Красногородский район.