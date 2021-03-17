В псковской семье пять лет живет ручной волк Гром

Аппетит у Грома отменный и разнообразный. Ест почти все, начиная с мясных изделий, заканчивая сладостями и фруктами.

В псковской семье живет настоящий ручной волк. О необычном питомце рассказали в телесюжете компании ГТРК «Псков».

Волчонок в семье Вербанович появился неожиданно. Около пяти лет назад в Пыталовском районе охотники подстрелили волчицу и нашли в берлоге пятерых волчат. Одного из них Серафима и Дмитрий, особо не раздумывая, взяли себе.

Сейчас волк уже вырос. К членам семьи он относится хорошо. Как рассказывают хозяева, Гром, так зовут волка, очень ласковый и всегда готов защитить всех членов семьи.

«Он приехал к нам совсем слепым, мы его из бутылочки выкармливали смесью. Ласковый абсолютно был. Ну вот собака и собака. Никто не различил бы», – рассказала Серафима Вербанович. Супруги отметили, что опыта обращения с волками у них не было, но они за неделю изучили нужную информацию.

Хозяйка Грома рассказала, что детям к нему близко подходить не разрешают, только в присутствии родителей. «Со старшей дочерью они бегают вдоль клетки, он играется. Например, мы летом, когда здесь загораем с младшей дочерью, старшая купается, Гром за ней следит. Если что-то не так, он подбегает ко мне начинает скулить», – отметила Серафима.