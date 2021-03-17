Анастасиевскую часовню перенесут на 40 метров от Ольгинского моста в Пскове

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Анастасиевская часовня будет перенесена на 40 метров в сторону от Ольгинского моста в 2021 или в 2022 году. Об этом сообщил директор объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев.

Беспокойство о судьбе часовни во время приема граждан у губернатора региона выразила псковичка Анна Анискина:

«Меня очень беспокоит судьба Анастасиевской часовни, ее уникальные фрески. Часовня много настрадалась, многое пережила и сейчас незаслуженно забыта», - отметила псковичка.

Михаил Ведерников заверил, что в скором времени пройдет капремонт Ольгинского моста, в связи с чем Анастасиевскую часовню необходимо будет законсервировать и перенести не менее чем на 40 метров в сторону:

«Нужно понимать, что такие работы на часовне не могут не сказаться, поскольку вибрация при ремонте моста будет большая. Поэтому крайне важно провести консервационные работы, подумать, что можно сделать, сделать проект по временному переносу часовни», - сказал губернатор.

Директор объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев напомнил, что в истории часовни уже был выполнен перенос и выпало это на «сложные годы». Он отметил, что «по-хорошему» место для часовни в данный является неподходящим.

«В течение года мы сделаем проектно-сметную документацию по переносу часовни на 40 метров. Но для начала необходимо провести работы по укреплению живописи», - заключил Голышев.

По последним данным, часовня будет перемещена к кампусу ПсковГУ. Разместят ее на пандус, чтобы в дальнейшем исключить возможность подтопления.

«Летом 2022 года мы ее очень аккуратно перенесём на подготовленный постамент, а затем начнутся реставрационные работы. 600 тысяч рублей на эти цели уже собрано. Если ремонт моста начнется в ближайшее время, то, конечно, часовню мы перенесем в этом году», - уточнил Голышев.

По словам Михаила Ведерникова, работы на Ольгинском мосту начнутся в конце лета, поэтому перенос часовни необходимо будет выполнить до этого времени.