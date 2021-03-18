68 человек заразились коронавирусом в Псковской области

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Ещё у 68 человек в Псковской области подтвердился тест на коронавирус. Всего с начала пандемии в регионе заразились ковид 33 470 человек. Об этом сообщил губернатор в своём Instagram-аккаунте.

Вчера в регионе выздоровели 56 человек, всего 22 381 пациент излечился и 208 человек умерли от коронавируса с начала пандемии. Новые смерти не зафиксированы.

За все время специалисты Псковской области провели 299 943 теста на коронавирус. Только порядка 1 266 сделаны за однисутки.

Михаил Ведерников отметил, что новых очагов коронавируса в Псковской области не зарегистрировано. Активными остаётся в две вспышки.