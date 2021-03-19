О масштабных изменениях Ольгинского моста после реконструкции рассказали псковичам

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После реконструкции Ольгинский мост в Пскове изменится в размерах, на нем разместят велодорожку и, возможно, вернется историческая арка. О проекте реконструкции главного псковского моста в эфире ПАИ-live рассказал глава администрации Пскова Александр Братчиков.

«Есть два варианта: сделать мост арочным, как это было раньше. Есть мнения как за, так и против. Арки – вроде, красиво, но они будут закрывать вид на Кремль, на Троицкий собор. Есть вариант оставить мосту прежний вид. По проекту Ольгинский мост расширится: шире станет и проезжая часть, и тротуары. Кроме того, добавляется велосипедная дорожка», - рассказал Александр Братчиков.

По словам главы администрации Пскова, капремонт набрал таких оборотов, что стал настоящей реконструкцией моста. Ведь у объекта во многом изменятся технические характеристики, в том числе и впервые планируется установить велосипедную дорожку.

«Что касается велосипедных дорожек: мы уже не раз обсуждали и с комитетом по туризму, который занимается приграничным сотрудничеством, и с дорожным комитетом, и с Минтрансом, что в Пскове нужно сделать развитую сеть велодорожек, чтобы они имели логическое завершение. Чтобы не так: едешь, а она раз – и закончилась, и куда идти дальше, непонятно. Важно, чтобы можно было переехать через мосты – как раз Ольгинский мост будет для этого предназначен. Важно, чтобы живя на Завеличье, можно было сесть на велосипед и доехать до работы и с работы в центр. С учетом парковок, нормальных переходов через проезжую часть. Сейчас мы это все обсуждаем, и, думаю, в ближайшее время представим концепцию», - добавил Александр Братчиков.

Кроме того, в ходе реконструкции моста, необходимо будет перенести и Анастасиевскую часовню. Место для нее уже нашли.