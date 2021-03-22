К концу недели в Псковскую область придет настоящая весна

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Когда за окном сугробы снега и дорожки, покрытые льдом тщательно прорубаются городскими службами, трудно поверить, что к концу недели все эти неудобства сменятся теплом и запахом настоящей весны. Начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала, что к выходным температура воздуха достигнет +10 градусов.

По словам синоптика, потепление ожидается в регионе к концу текущей — началу следующей недели. Но еще две ночи псковичам придется потерпеть - отрицательные температуры продержатся.

После нескольких ночей с минусовой температурой, придет ноль градусов. А днем уже будет значительно теплее. Снегопадов, как был на прошлых выходных, уже не ожидается.

Фоторепортаж о том, как псковичи провожают зиму сделала наш фотокорреспондент Анастасия Тарасова.