В Пушкинских горах построят апарт-отель на 18 номеров

Фото: официальный telegram-канал региона

В Пушкинских Горах планируется построить апарт-отель на 18 номеров. Информацию о данном проекте и его визуальную часть представили в официальном telegram-канале региона после его обсуждения на заседании регионального Совета по инвестициям под председательством губернатора области.

Фото: официальный telegram-канал региона

Планируется, что в отеле будет 9 двухэтажных домов блокированного типа. Размер номеров от 32 до 68 кв.м. Их разместят на закрытой территории улицы Ленина. У отеля будет облагорожена территория, обустроена зона отдыха и парковка. Стоит отметить, что его строительство позволит получить местным жителям порядка 15 рабочих мест.

Фото: официальный telegram-канал региона

Проект планируется реализовать за 2 года. Объем инвестиций – 100 млн рублей.