73 человека заразились за сутки коронавирусом в Псковской области

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За сутки в Псковской области коронавирусом заразилось 73 человека, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Общее количество зараженных COVID-19 в регионе достигло 33 тысячи 886 человек. На новую коронавирусную инфекцию обследовано уже 306 тысяч 647 человек, за сутки провели 1 191 исследование. Вылечились от коронавируса за сутки 83 человека.

С момента начала пандемии коронавируса в Псковской области от данной инфекции, по официальным данным, вылечились 22 тысячи 878 человек.

Кроме того в Псковской области зарегистрировано два новых очага коронавируса.