Митрополит Тихон возглавил Общественный совет при Росалкогольрегулировании

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Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) возглавил Общественный совет при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка. Его кандидатуру единогласно утвердили на заседании Совета Общественной палаты Российской Федерации.

В мероприятии принял участие руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алёшин. Общественную палату на заседании представлял заместитель секретаря Владислав Гриб.

В рамках встречи члены Общественного совета рассмотрели:

- итоговый доклад о результатах деятельности Росалкогольрегулирования за 2020 год

- проект публичной декларации целей и задач Федеральной службы по регулированию

- алкогольного рынка на 2021 год, проект плана Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по реализации концепции открытости на 2021 год

- отчет о реализации целей и задач публичной декларации Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка за 2020 год

- отчет Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по реализации Концепции открытости за 2020 год.

Также на заседании было решено создать рабочую группу по профилактике пьянства и алкоголизма среди подростков и молодежи.