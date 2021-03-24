Троицкий мост отстроят заново с четырьмя полосами и новыми пролетными строениями

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Реконструкция Троицкого моста в Пскове изменит не только его качество. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-live.

По проекту, у моста вновь поменяются пролетные строения, проще говоря, старые железобетонные перила изменятся на металлические. А также ширина моста, наконец, будет основательно урегулирована до четырех полос.

«Сейчас на мосту три полосы, а будет четыре, он станет шире, – отметил Борис Елкин. – Фактически там две полосы, но люди стараются ехать в три и где-то в четыре, в результате чего происходят ДТП».

Спикер также отметил, что работы начнутся после поступления финансирования и проведения конкурсных процедур. Предполагается начать работы к осени. Но мост придется перекрыть полностью.

«Когда проведем конкурсные процедуры, будем работать с подрядной организацией, чтобы сократить этот промежуток. Потому что мы понимаем, что целый район Запсковье будет вынужден объезжать всё по другим мостам, которых не так много», – добавил Елкин.