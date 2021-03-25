С начала года в Псковской области истребили порядка 160 волков

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

С начала года в Псковской области истребили около 160 волков. Об этом сообщил первый заместитель председателя регионального комитета по природным ресурсам и экологии Сергей Екимов на Областном собрании депутатов.

Он отметил, что за одну особь охотник получает 8 тысяч 700 рублей с учётом вычета подоходного налога». Специалист обратил внимание на то, что для охотников в отлове волков экономической выгоды нет: это только энтузиазм либо попутная добыча.

Нормативное количество волков – 0,05 особей на 1000 га. На нашу область – это 250 особей.