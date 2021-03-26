Надежды на возобновление работы «Псковавиа» уже нет

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«Надежды на то, что «Псковавиа» изменится в лучшую сторону и вновь заработает уже нет», об этом рассказала вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева в интервью газете «Псковская правда».

На данный момент «Псковавиа» продолжает обслуживать псковский аэропорт: работают диспетчеры, служба безопасности и т.п. Все необходимые сертификаты и лицензии у компании для этого есть. Однако одновременно с этим идет процедура банкротства, в итоге которой все ее имущество будет выставлено на продажу.

В ноябре 2020 года был назначен конкурсный управляющий «Псковавиа». На сегодняшний день сформирован общий список требований кредиторов на сумму 232 миллиона рублей», - отметила Нинель Салагаева.

Суды, в рамках дела о банкротстве, возбужденного еще в 2017, еще идут. «Я думаю, судов будет еще много: предприятие достаточно большое, задолженность тоже, кредиторов много», - отметила вице-губернатор. Она рассказала, что суды идут в том числе по оспариванию сделок, которые по мнению конкурсного управляющего нанесли ущерб предприятию.

Новым оператором станет тот, кто приобретет имущество предприятия и зайдет на псковский аэропорт по итогу конкурсных процедур.