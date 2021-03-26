Водонепроницаемый телефон спас тонущему псковичу жизнь

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Пскович, поехавший на снегоходе по льду Великой, провалился и получил общее обморожение. Об этом сообщило ПАИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Псковской области.

Вечером 25 марта районе устья реки Великой 38-летний мужчина отважился встать на лед и проехаться по нему на своем снегоходе. Поездка окончилась трагично - транспортное средство полностью ушло под воду, а пскович получил обморожение, но смог выбраться на поверхность.

На место прибыли дежурно-спасательная группа поисково-спасательного отряда города Пскова. Благодаря судну на воздушной подушке, мужчину удалось вытащить на сушу. Все это время связь с мужчиной спасателям удалось поддерживать благодаря влагостойкому мобильному телефону псковича. Для того, чтобы спасатели смогли его найти, он также подавал световые сигналы. К 9 вечера мужчину спасатели доставили в деревню Муровицы, где передали его бригаде скорой помощи.