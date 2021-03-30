Документальный фотожурналист Михаил Лебедев проведет встречу с псковичами

Фото: instagram Михаила Лебедева

Псковичей приглашают на встречу с документальным фотографом Михаилом Лебедевым, которая состоится 4 апреля. Об этом сообщается в группе образовательного проекта «Ветка» в «ВКонтакте».

Многослойность и фантасмагоричность - это то, что видит Михаил Лебедев основой русского бытия и отражает на своих снимках. В документальных кадрах фотожурналиста не запечатлены знаменитости и первые лица, но не зря они заимели популярность во многих российских и зарубежных изданиях: «Жизнь рюмочной в районе петербуржских верфей, деревня в Мордовии, где по причудливому стечению обстоятельств работают 80 кафе или визуальное путешествие по заснеженным пустошам Кольского полуострова».

Встреча состоится в Новом зале театра драмы имени Пушкина 4 апреля в 16:00. Чтобы попасть на мероприятие, необходимо записаться через личные сообщения группы «Ветка» в «ВКонтакте».