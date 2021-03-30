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Общество30 марта 2021 17:39

До 9 апреля псковичи смогут подать заявку на благоустройство общественного объекта

Ольга ЧЕРНЫШЕВАОльга ЧЕРНЫШЕВА
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Псковичам до 9 апреля предлагают определиться с объектом, который, по их мнению, нуждается в благоустройстве в первую очередь. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Предложить общественную территорию для включения её в список голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» может любой житель региона. Необходимо указать адрес территории, фото и обоснование, почему именно она должна быть благоустроена.

Заявку можно подать в специальной форме по ссылке.