Прогноз погоды на апрель в Псковской области

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По прогнозу, апрель в Псковской области обещает быть очень разнообразным, как положено весне, рассказали синоптики регионального ГУ МЧС России.

Повышенное атмосферное давление будет чередоваться с перифериями атлантических циклонов. Вторая половина месяца пройдет под влиянием циклонов будет часто меняться погода. Темпера воздуха будет обычной для весны, либо незначительно превышать норму. Ожидается много дождей.

Первая декада месяца отметится температурой в +4...+9 градусов, ночью столбик термометра еще может опускаться до -4. В отдельные ночи - до -7 градусов.

Во второй и третьей декадах уже значительно потеплеет: температура воздуха будет держаться в пределах от +9 до +14 градусов. В отдельные дни температура воздуха будет близка к летней - разогреется до +19.