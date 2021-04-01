Псковичи жалуются на незаконную парковку в центре Пскова

Фото из архива КП

Сегодня, 1 апреля, жители Профсоюзной, 3 позвонили в редакцию "Комсомольской правды в Пскове" и пожаловались на незаконную парковку во дворе на зеленой зоне. Как рассказали псковичи, несмотря на то, что двор находится в самом центре города, поребрики двора владельцы авто уже сравняли с землей.

«Мы готовы ставить таблички и стучаться в УГХ. Нашему прекрасному двору необходим поребрик. Нужно разделить проезжую часть от зеленой зоны. Все-таки мы живем в таком красивом месте – у самого центра Пскова. Через наш двор сходятся тропы всех гостей и жителей города. Но наш двор ежедневно становится и парковкой для десятков машин. Поребрик раскатывают джипы, а недавно начали парковать и микроавтобусы» - рассказала псковичка.

Как оказалось, обратиться в Комсомолку жителям Профсоюзной, 3 пришлось уже от безысходности, так как просьбу через интернет пожилые горожане подать не могут, а куда еще стучаться - просто не понимают. Ведь уже везде их инициативу отклоняют и находят причины не решать проблему с парковкой.

Редакция обратилась в Госавтоинспекцию и Контрольное управление администрации города Пскова, чтобы специалисты ведомств провели проверку дворовой территории у установили, существует ли на самом деле факт незаконной парковки у окон данного дома.

В случае выявления нарушений, владельцы авто будут привлечены к административной ответственности.