Псковичи начали сбор березового сока

Фото: Псково-Печерский монастырь

Псковичи уже начали въезжать в лес для сбора березового сока. Своими фотографиями поделился и Псково-Печерский монастырь в Instagram.

На фото монахи пятилитровыми бутылями собирают свежий сок. В соцсетях псковичи уже даже начали принимать заказы на на березовый сок. В одном из объявлений указано: «сбор сока проходит в экологически чистых лесах в 30 километрах от Пскова».

За литр березового "нектара" продавцы в этом году просят 50 рублей. Однако сок продается 3-х и 5-литровыми тарами. Доставляют средство для "укрепления иммунитета" даже до подъезда.

Фото: Псково-Печерский монастырь

В советское время добыча березового сока происходила в производственных масштабах и стояла на каждом прилавке. Но сейчас на сбор сока отправляются только любители этого природного напитка. Начальник отдела государственной лесной охраны и защиты леса регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Клементьев рассказал, как обстоит дело со сбором березового сока в лесах нашего региона.

«Участки леса в аренду для промышленного сбора березового сока у нас никто не брал. Для сбора грибов и ягод берут, а по березовому соку интереса сейчас нет». Специалист объяснил, что для частного сбора березового "урожая" особых разрешений не требуется.

По словам Виктора Клементьева, если правильно организовать сбор сока, этот процесс не повредит дереву. С одного дерева можно получить от 2 до 3 литров сока в сутки. Но после снятия приспособлений для сбора, отверстие необходимо замазать, но оно может зарасти и само.