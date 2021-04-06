Здесь были и норки и тетерева: несколько километров заповедных земель выгорело в Гдовском районе

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О последствия пала травы и камыша вдоль обоих берегов реки-красавицы Желчи рассказал автор Псковского агентства информации Николай Бесклёвный.

«Как мне думается, пожарище здесь полыхало 27 марта весь вечер и всю ночь, масштабы выгоревших площадей поражают. Началом возгорания, преступного, варварского деяния рук человеческих, мы тогда оказались невольными свидетелями» - пишет Николай.

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Поводом для материала стала рыбалка недельной давности. По словам автора, эта поездка запомнилась не столько хорошим уловом, как по-настоящему весенним пробуждением природы. Особенно активны были бобры и норки. Но сегодня там нет ничего, только черные берега и безжизненное пепелище.

«А был ли кто-нибудь из пожарных или властей здесь, у вас на базе, после пожарища?Неужели Ремдовский заказник и его обитатели беззащитны и никому сегодня не нужны?» - задается вопросом Николай Бесклёвный.