Открытие ночлежки для бездомных в Пскове откладывается

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Открытие ночлежки для людей, не имеющих место жительства, планировалось на улице Труда, 21 в Пскове. Однако из-за отсутствия спонсора проект затягивается, пишет Псковское агентство информации.

Инициатором создания центра для бездомных стала руководитель службы помощи «Белый цветок» Галина Антонова, она рассказала, на каком этапе в данный момент находится общежитие для бездомных.

«Уже всё было подготовлено: полотенца, постельное бельё, бытовая техника. Но у партнёра, который готов был материально вкладываться в этот проект, изменились обстоятельства. А имеющегося финансирования недостаточно, чтобы открыть ночлежку. Поэтому пока решили взять паузу», – рассказала руководитель «Белого цветка».

О проблемах, связанных с организацией ночлежки, и как по проекту должно выглядеть будущее помещение для людей без дома, читайте на сайте ПАИ.