Крупную партию боеприпасов изъяли из сарая во дворе Пскова

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В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал» у 47-летнего псковича полиция нашла и изъяла крупную партию боеприпасов, хранящуюся в надворной постройке на окраине города. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

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В сарае мужчина собрал большую «коллекцию» времен Великой Отечественной войны: порядка 400-т патронов различного калибра, порох и несколько штык ножей. Мужчина дал признательные показания.

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На псковича возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 3 месяцев либо без такового.

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