Комсомолка разыгрывает билет на концерт «Голоса эпохи»

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Комсомольская правда в Пскове разыгрывает билет на двоих на концерт «Голоса эпохи» ансамбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной, который состоится 25 апреля в 16:00. Конкурс проходит в сообществе Комсомолки «ВКонтакте», а условия очень простые - подписаться на группу и написать в комментариях к розыгрышу: «Хочу услышать "Голоса эпохи"!».

Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной – один из самых ярких коллективов, сохраняющих русскую песню и национальное академическое исполнительское искусство игры на народных инструментах в России и во всем мире.

Сегодня ансамбль сохраняет уникальные певческие традиции России, а также выступает с программами современной музыки, музыкально-театральными постановками, музыкой кино и виртуозами балалайки, баяна, домры, гуслей.

Нежный серебристый голос солистки Ирины Крутовой, ее природный актерский талант и южный темперамент (Ирина родом из казачьей станицы в Ростовской области), а также особая одухотворенность исполнения показали, что в романсовый мир входит новая интересная творческая личность.

За несколько дней до концерта - 20 апреля, на странице Комсомолки "ВКонтакте" мы опубликуем видео с итогами конкурса. Победители будут выбраны с помощью генератора случайных чисел в прямом эфире и получат билет лично в руки в офисе нашей редакции.

Каждый участник может оставить только один комментарий под конкурсным постом. Комментарии учитываются до 20 апреля, 12:00.