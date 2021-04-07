Порядка 70-ти учеников псковских школ побывали на чаепитии с губернатором

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Уже восемь сезонов подряд «Комсомольская правда в Пскове» совместно с комитетом по образованию Псковской области проводит акцию «Губернаторский дневник». С 2013 года порядка 70-ти лучших школьников со свсей области успели побывать на чаепитии с главой региона и в неформальной обстановке обсудить самые важные вопросы.

Встретиться с губернатором - мечтали многие, но оказаться с ним за одним столом повезло только круглым отличникам. Ежегодно в акции «Губернаторский дневник» принимают участие школьники Псковской области со 2 по 11 класс. триместр они отсылают в редакцию «Комсомольской правды в Пскове» бланки с количеством «пятерок» из классного журнала, которые успели заработать за сезон по всем предметам. Среди них определяются те, кто заработал максимальное количество отличных оценок.

По итогам года порядка 15-ти лучших школьников региона приглашаются губернатором в свой офис по улице Некрасова, д. 23. Глава региона, по традиции, проводит экскурсию по своему кабинету и дает юным псковичам попробовать себя на месте губернатора и на пару мгновений разместиться в его кресле.

Далее победители отправляются обсудить самые важные и волнующие вопросы за чашечкой чая с самым главным человеком в регионе. Устоять не может никто.

Спустя несколько минут детского волнения, в кабинете губернатора звучат самые взрослые вопросы от детей: Какими качествами должен обладать губернатор? Как глава региона выбрал свою профессию? Сложна ли работа губернатора? Есть ли у Михаила Ведерникова режим дня?

Не обходится и без самых что ни на есть несущих: о сроках открытия стадиона «Машиностроитель», состоянии школ в районах, финансировании спортивных соревнований и доступности новых спортплощадок для школьников.

После чаепития Михаил Ведерников вручает отличникам подарки. Самый главный - это поездка в детский оздоровительный лагерь. Но не обходится и без сюрпризов. Победители прошлых лет уже побывали на экскурсии в «Кванториуме», а также успели побывать в столице России и посетить гимнастическое шоу «Немова».