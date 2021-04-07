Подняв на уши район, голый пскович умер при задержании полицией

На вызов о неадекватном псковиче, который в одном белье бегал по улице Инженерной в Пскове прибыл наряд полиции. При задержании мужчина скончался, предположительно, от сердечной недостаточности. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в УМВД России по Псковской области.

«В полицию города Пскова поступило сообщение от жителей дома 90б о том, что по улице Инженерной бегает неадекватный мужчина в нижнем белье. По словам граждан, он громко кричал и бился головой об стену и припаркованные автомобили» - рассказали в ведомстве.

При задержании, сотрудникам полиции пришлось повалить мужчину на землю и надеть наручники. По словам полицейских, невменяемый гражданин оказывал сопротивление и мог быть опасен для окружающих. По визуальным признакам мужчина мог находиться под действием запрещенных веществ.

Как видно по кадрам, снятым жильцами дома 90б, после того, как на мужчину надели наручники и стали удерживать на земле, он кричал, что ему больно и просил отпустить.

Во время задержания мужчине, действительно, стало плохо и полицейские вызвали «Скорую». Но до ее приезда задержанный скончался. Однако причиной смерти, по предварительным данным, стала сердечная недостаточность, что может подтверждать факт употребления наркотических средств задержанным.

По факту происшествия проводится проверка.