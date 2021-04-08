Благотворительную распродажу для сбора средств на новый зооприют открыли в Пскове

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Весеннюю распродажу открыли в Псковской областной общественной организации «Зоозащита». На вырученные с «продаж» средства зоозащитники собираются построить зооприют. Организовать акцию вынудили тяжелые условия, в которых сейчас содержатся постояльцы «Зоозащиты» - собственники помещения требуют приют съехать, а арендная плата ежемесячно составляет порядка 40 тысяч рублей.

Распродажа представляет собой лавку, которая расположена в приюте. Сюда, по словам руководителя организации Веры Коротковой, гости привозят свои совершенно новые украшения, репродукции и декоративные вещи. К примеру, недавно благотворители привезли в приют книги, которые можно купить примерно по 50 рублей. А вырученные средства будут направлены в фонд строительства нового приюта для бездомных животных Пскова.

В настоящее время сумма аренды за помещения для приюта остается неподъемной. А еще необходимо несколько раз в день кормить животных приюта, ухаживать за больными и оплачивать операции и осмотры ветеринаров. Помогают только пожертвования неравнодушных горожан.

Совсем недавно «Зоозащита» стала участником проекта «Спасибо за верность». Он реализуется Центром реабилитации животных «Верность» на средства гранта президента Российской Федерации. В рамках него в приюте уже прошло несколько занятий по адаптации бездомных собак.

Приют «Лесопилка» находится в Пскове на улице Новгородской, 7. «Здесь всегда рады гостям» - заключила Вера Короткова.