Первые укус клеща в Псковской области пришелся на ребенка

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В Псковской области зафиксирован первый в 2021 году случай присасывания клеща. В Дедовическом районе 3 апреля клещ присосался к ребенку. На сегодняшний день уже пять человек обращались за удалением кровососущих. Четверо из них дети, сообщили ПАИ со ссылкой на областное Управление Роспотребнадзора.

C 9 марта начался еженедельный мониторинг за заболеваемостью инфекциями, передающимися иксодовыми клещами. Ранее «Комсомольской правде в Пскове» специалисты сообщали, что ожидали начала сезона в 20-х числах февраля. Однако морозная зима сдвинула время пробуждения клещей более чем на месяц.

В 2020 году первый укус клеща был зафиксирован 19 февраля в Псковском районе. Прививки от энцефалита в этом году сделал 801 человек, в том числе 21 ребенок. В лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» исследовали одного клеща, но возбудителей опасных инфекций обнаружено не было.

Специалисты напоминают, в случае присасывания клеща необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Сделать это можно в травматологическом пунктах Пскова. В Великих Луках также открыты пункты по приему и проведению исследований клещей.

Адреса:

- Псков, улица Гоголя, дом 21а; телефон: 8-8112-66-42-80;

- Великие Луки, улица Тимирязева, дом 9; телефон: 8-811-53-7-70-90.

Часы работы: ежедневно с 9:00 до 12:00 с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

Живых клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком немного влажной ваты и доставляют в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличием сопроводительных документов. При невозможности сохранения живого клеща в лабораторию может быть доставлен погибший клещ, либо его фрагмент с соблюдением указанных требований.