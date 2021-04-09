Как аллергикам пережить весну, рассказали в Роспотребнадзоре

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Роспотребнадзор дал несколько рекомендаций аллергикам о том, как уменьшить проявления симптомов аллергии весной в сезон цветения.

Насморк, заложенность носа, чихание, покраснения, отечность и зуд век - это основные симптомы, которые одолевают аллергиков в периоды обострения. Неприятные и назойливые симптомы являются реакцией организма на пыльцу деревьев и трав. Данная аллергия имеет собственное название - поллиноз.

Советы специалистов по борьбе с поллинозом. Во-первых, необходимо посетить аллерголога-иммунолога. Он выявит аллергены и назначит лекарства, которые уберегут от ненавистных симптомов. Кроме этого, можно попытаться избегать контакта с пыльцой, благодаря организованному распорядку дня:

- меньше бывать на открытом воздухе, стараться закрывать форточки и воздержаться от выездов на природу.

- установить увлажнитель воздуха или проводить ежедневную влажную уборку самостоятельно

- установить в квартире систему очистки и фильтрации воздуха, а на окна поставить защитные сетки;

- на время отказаться от фруктов с косточками, орехов, зелени, специй, меда и кваса. В косметике также исключить натуральные растительные компоненты.

- приходя домой быстро менять одежду, сходить в душ и промыть нос и глаза физраствором NaCl 0,9%-м;

Ну, а для тех, кто решит действовать кардинально, можно начать отслеживать концентрацию пыльцы-аллергена в воздухе на специализированных интернет-ресурсах, как обычный прогноз погоды.