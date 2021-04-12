В Псковской области перекроют часть дорог из-за ралли «Голубые озера-2021»

.

С 24 апреля состоится 7-й этап Кубка России по ралли «Голубые Озера – 2021». Для проведения мероприятия будут перекрыты участки региональных дорог. Соответствующие приказы подписал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, сообщили в пресс-службе комитета.

Независимо от соревнований, пропуск общественного и гражданского транспорта будет обеспечен по первому требованию с задержкой не более 5 минут, сообщили организаторы мероприятия Федерация автомобильного спорта Псковской области.

Тренировки спорткаров запланированы на 17-18 и 20-21 апреля. Уже на эти дни вводится временное перекрытие некоторых дорог Бежаницкого, Опочецкого и Себежского районов.

17 апреля с 10:00 до 18:00 будет перекрыт участок дороги Кудка – Норкино – Камено от деревни Кудка до деревни Рясино Опочецкого района.

18 апреля с 10:00 до 18:00 перекроют участок дороги Норкино – Глубокое от деревни Норкино до деревни Деревеньки Опочецкого района.

20 апреля с 10:00 до 18:00 закроются участки дороги Максютино – Родионово от деревни Китово до деревни Родионово и от деревни Дорбыши до Шершни Себежского района.

В этот же день с 10:00 до 18:00 закроются участки Пустошка – Щукино – Алоль от деревни Щукино до деревни Красное, от деревни Красное до деревни Андрохново и от деревни Андрохново до деревни Забеги Пустошкинского района.

21 апреля с 10:00 до 18:00 участок дороги Пустошка – Щукино – Алоль. А также участки: от деревни Щукино до деревни Красное, от деревни Красное до деревни Андрохново, от деревни Андрохново до деревни Забеги, от деревни Криуха до деревни Васильки и от деревни Васильки до деревни Копылок Пустошкинского района.

В день соревнований, 24 апреля, закроются участки дорог Пустошкинского района:

- с 9:00 до 11:45 участок дороги Гультяи – Ореховно – Святец от деревни Ореховно до деревни Борки

- с 9:00 до 11:45 участок дороги Линец – Гультяи – Шалахово от деревни Борки до деревни Торчилово

- с 9:35 до 12:20 участок дороги Пожни – Шалахово – Столпово от деревни Тимоново до деревни Пожни

- с 13:10 до 15:55 и с 16:05 до 18:30 участок дороги Линец – Гультяи – Шалахово от деревни Торчилово до деревни Шалахово

- с 13:10 до 15:55 и с 16:05 до 18:30 участок дороги Пожни – Шалахово – Столпово от деревни Шалахово до деревни Пожни.