14 апреля из-за отключения света закроют все объекты музея-заповедника «Изборск»

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В среду, 14 апреля, в музее-заповеднике «Изборск» пройдет плановое отключение электроэнергии, как сообщили в соцсетях музея, псковичи и гости региона не смогут попасть в музейные объекты.

Плановое отключение электроэнергии затронет даже кафе, гостевой дом и сувенирную лавку музея заповедника. Однако изборскую крепость можно будет посетить любому желающему, оплатив вход наличными, пройдя со стороны Никольского захаба

Сотрудники музея-заповедника «Изборск» приносят свои извинения за временные неудобства.