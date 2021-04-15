Псковичка пожаловалась на нецензурную надпись про Путина в центре города

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Псковичка, пожелавшая остаться анонимной, прислала редакции «Комсомольской правды в Пскове» жалобу на нецензурное выражение в адрес Владимира Путина, написанную вандалами на стене арки в центре города.

Снимок читательница сделала еще на той неделе. По ее словам, надпись появилась в начале прошлой недели и на нее по сей день «никто не обращает внимание».

«Неужели всем все равно на честь и достоинство президента. А, что самое обидное, - это понимать, что такое написали псковичи. Мне становится грустно, когда изо дня в день, по дороге на работу я вижу эту надпись. Да, тут любит отдыхать молодежь, но это точно не их "творение". Среди ребят и музыканты и поэты подрастающее» - поделилась женщина.

Она призналась журналисту «Комсомолки», что молодые люди, любящие отдыхать в арке, тоже рисуют на стенах, но относится к этому иначе, ведь делая надписи и рисуя - «они вкладывают душу». По словам псковички, больше возникает вопросов к управляющим компаниям: «Как можно закрасить рисунки ребят черной краской по бежевому цвету стен?».