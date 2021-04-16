Кто может заменить полис ОМС на пластиковую карту, рассказали псковичам

. Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

В Псковской области продолжается процесс замены старых бумажных вариантов полиса ОМС на новые пластиковые варианты. Об этом сообщили в instagram-аккаунте Псковской областной клинической больницы. Кто может заменить старый полис на пластиковую карту, «Комсомольской правде в Пскове» рассказали в страховой компании«Макс-М».

«Пластиковою карту поменяют не всем, - заявила специалист страховой компании«Макс-М». Если у гражданина уже имеется полис голубого цвета в виде листа, то он имеет безвременный срок годности. Он подлежит замене только в случае утраты или стертых со временем данных».

Замена полисов на новые образцы началась с 2011 года. По словам специалиста, те, кто имеет полис зеленого цвета в виде книжки, должен срочно обратиться за его заменой. При этом пскович сам выберет между бумажным и пластиковым вариантом полиса ОМС.

Время работы страховой компании«Макс-М» в Пскове по адресу улицы Розы Люксембург, 12:

По будням: с 18:00 до 19:00 (без обеда)

В субботу: с 9:00 до 15:00.

Желающим поменять полис ОМС при себе необходимо иметь сам полис, паспорт и СНИЛС.